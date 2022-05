Apex Legends Mobile: come scaricare gratis il doppiaggio in italiano

Apex Legends Mobile è finalmente disponibile su smartphone Android ed Apple e porta su questi dispositivi portatili un'esperienza pressoché identica a quella PC e console. Se avete appena iniziato a giocare, avrete notato che le voci dei personaggi sono in inglese. Sappiate però che esiste la possibilità di attivare il doppiaggio italiano.

Se volete che le leggende di Apex Legends Mobile parlino nella nostra lingua durante le partite in Arena o nella modalità classica, i passaggi da seguire sono pochi e semplici. Innanzitutto avviate il gioco sul vostro dispositivo e portate a termine il tutorial e la prima partita, passaggio obbligatorio affinché venga sbloccato l'accesso ad ogni singola voce del menu. Una volta che avete la possibilità di accedere liberamente ai menu di gioco, cliccate sul tasto 'Impostazioni' nell'angolo in basso a sinistra. Effettuato l'ingresso nel menu delle opzioni, selezionate 'Lingua' e poi, in corrispondenza di 'Voce', cliccate sul simbolo della modifica: vi si aprirà una finestra con tutti i pacchetti contenenti il doppiaggio nelle varie lingue, incluso l'italiano. Cliccate sul pacchetto italiano e, al termine del download, cliccate nuovamente per mettere la spunta e attivare le voci nella nostra lingua, così da vivere un'esperienza pressoché identica a quella casalinga del titolo Electronic Arts. Sappiate che è possibile scaricare anche pacchetti aggiuntivi relativi a mappe e modelli dei personaggi, così da velocizzare alcuni caricamenti e rendere il gioco più fluido.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il gioco può essere scaricato gratuitamente su App Store e Google Play Store e che sulle pagine di Everyeye potete già leggere un corposo provato di Apex Legends Mobile a cura del nostro Giovanni Calgaro, che ha trascorso qualche ora nell'arena del battle royale.