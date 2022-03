Apex Legends Mobile già nei guai: i cheater prendono il sopravvento

Nonostante per il momento Apex Legends Mobile sia uscito solo in paesi selezionati in attesa di essere disponibile in tutto il mondo, la nuova edizione del celebre battle royale di Respawn Entertainment è già alle prese con un primo, fastidiosissimo problema.

Come purtroppo già accade da tempo con le versioni maggiori del gioco, anche su mobile hacker e cheater stanno già prendendo il sopravvento, utilizzando trucchi illeciti quali aimbot e wallhacks. La situazione è già stata documentata sul forum di Reddit dove, giustamente, diversi utenti hanno manifestato il loro malcontento per la situazione, resa ancora più grottesca dal fatto che, per l'appunto, le versioni iOS e Android sono per ora state distribuite solo in una decina di Paesi tra l'Oceania, l'Asia e l'America Meridionale.

Nonostante Respawn già da tempo stia prendendo misure per contrastare i cheater, il problema chiaramente persiste ancora e rischia quindi di espandersi a macchia d'olio anche su mobile. Resta quindi da capire cosa succederà non appena il titolo sarà disponibile in tutto il mondo più avanti nel 2022 e se per allora gli autori avranno già trovato una soluzione per arginare il problema.

Per il momento, comunque, non è chiaro quando le edizioni iOS e Android arriveranno in altri territori, anche se le pre-registrazioni di Apex Legends Mobile su Google Play Store sono già attive, segno che non dovrebbe mancare ancora troppo tempo prima dell'esordio globale.