Apex Legends Mobile su iOS e Android: soft launch previsto entro fine 2020

In coincidenza dell'ultima riunione con gli azionisti di Electronic Arts, il CEO Andrew Wilson è tornato a parlare delle strategie della compagnia per il supporto ai sistemi mobile e fissato le tempistiche di lancio di iOS e Android di Apex Legends.

Nel corso del consueto appuntamento trimestrale con gli investitori del colosso videoludico a stelle e strisce, l'amministratore delegato di EA ha rivelato che "il soft launch su piattaforme portatili di Apex Legends è previsto entro la fine di quest'anno".

Dall'esordio avvenuto nel febbraio 2019 ad oggi, Apex Legends continua ad attrarre milioni di appassionati in tutto il mondo, riuscendo a ritagliarsi un'importante fetta del sempre più ricco settore degli sparatutto battle royale nonostante l'agguerrita concorrenza di titoli come Fortnite e, più di recente, Call of Duty Warzone.

L'ingresso a fine anno di Apex Legends Mobile nell'agone dei videogiochi free-to-play per tablet e smartphone è perciò destinato a replicare la sfida a distanza con Fortnite e COD che sta avendo luogo su PC e su piattaforme casalinghe. L'interesse degli appassionati per Apex Legends e il suo universo sci-fi, d'altronde, ha trovato di recente una nuova testimonianza "indiretta" con lo straordinario successo di Titanfall 2 su Steam. Sempre entro fine anno è previsto anche l'arrivo di Apex Legends su Nintendo Switch.