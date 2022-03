Apex Legends Mobile: il lancio è stato rinviato per la guerra in Ucraina

Il soft launch di Apex Legends Mobile è stato rimandato, inizialmente atteso tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, il debutto in alcuni mercati selezionati ritarderà di qualche giorno, il lancio su App Store e Google Play è ora previsto per il 7 marzo.

Respawn Entertainment ha confermato che a causa della delicata situazione internazionale, non è il caso di pubblicare un gioco basato su armi e sparatorie (per quanto in salsa "cartoon" ad ambientazione fantasy) e per questo il soft launch di Apex Legends Mobile è stato rimandato al 7 marzo 2022. Il lancio di Apex Legends Mobile è previsto per ora solamente in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Filippe, Malesia, Indonesia, Messico, Perù, Argentina e Colombia, più avanti nel corso dell'anno il gioco uscirà anche in altri paesi (tra cui l'Italia).

Lo studio di Titanfall e Star Wars Jedi Fallen Order ha anche pubblicato i requisiti di Apex Legends Mobile, il gioco sarà compatibile con dispositivi iOS (da iPhone 6S in poi) e Android 8.1 con almeno 3GB di RAM delle seguenti marche: Vivo, Oppo, Huawei, Motorola, Samsung, Lenovo e Xiaomi. Apex Legends Mobile è uno dei giochi per smartphone più attesi dell'anno e in molti si aspettano che la produzione possa riscuotere un grande successo di pubblico e critica.