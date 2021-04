Apex Legends Mobile diventa realtà: Beta a fine mese in territori selezionati

Le buone notizie della giornata non si sono esaurite con la presentazione della nuova Leggenda Valkirye: dopo mesi di anticipazioni, i ragazzi di Respawn Entertainment sono finalmente pronti a mettere a disposizione dei giocatori l'atteso Apex Legends Mobile.

La pubblicazione definitiva del gioco sarà anticipata da un serie di test, che si svolgeranno in tutto il mondo in periodi differenti. La prima Beta Limitata inizierà a fine mese con poche migliaia di giocatori in India e nelle Filippine, e verrà estesa nelle altre regioni nei mesi a venire. Sarà premura degli sviluppatori avvertirci quando verranno aperte le pre-registrazioni nella nostra zona.

Pur essendo fedele all'originale, Apex Legends Mobile è stato progettato appositamente per i dispositivi mobili da un team di esperti del segmento mobile all'interno di Respawn Entertainment, che si è avvalso dell'aiuto di alcuni partner esterni. Il gioco presenterà dei controlli semplificati per touchscreen e ottimizzazioni ponderate per il gaming in mobilità.

Apex Legends Mobile è una nuova versione del gioco a tutti gli effetti, di conseguenza non offrirà il cross-play con il PC e le console. Sarà free-to-play e offrirà un Battle Pass proprio, con oggetti cosmetici e sbloccabili unici. Respawn ha assicurato che non verranno mai messi in vendita degli oggetti in grado di fornire dei vantaggi di gameplay.