Apex Legends Mobile in video: registrazioni aperte per il battle royale gratis

Dopo aver annunciato la data di lancio di Apex Legends Mobile, Electronic Arts invita tutti gli appassionati ad accedere alle registrazioni per iOS e Android del porting per tablet e smartphone del battle royale gratis di Respawn Entertainment.

Sviluppato dal team di Lightspeed & Quantum in collaborazione con Tencent, Apex Legends Mobile traspone su sistemi iOS e Android l'esperienza ludica e contenutistica dello sparatutto free-to-play di Respawn, con una grafica di prim'ordine, un sistema di controlli riprogettato per touchscreen e un'interfaccia riscritta per adattarsi al nuovo contesto.

Il Design Director di Apex Legends Mobile, Jordan Patz, entra nel merito degli interventi svolti per dare forma a questo titolo per sottolineare che non si tratterà di un semplice "porting" ma di un'esperienza parallela e complementare a quella offerta dalla versione maggiore per PC e console: "Abbiamo creato questo gioco da zero focalizzandoci sulle ottimizzazioni necessarie per un'esperienza mobile immersiva, con contenuti esclusivi che consentano ai fan di sperimentare un gameplay fresco e innovativo".

Il titolo proporrà quindi una progressione Classificata unica, delle rielaborazioni delle mappe classiche World's Edge e Kings Canyon, un Battle Pass inedito e "un sacco di altre novità" che verranno svelate dagli sviluppatori dopo il lancio di Apex Legends Mobile che, lo ricordiamo, avverrà il 17 maggio su App Store e Google Play Store. In cima alla notizia trovate il video di presentazione della Stagione 1, con un assaggio del gameplay e dei contenuti offerti dal nuovo free-to-play mobile di Electronic Arts.