Apex Legends Mobile: ricche ricompense gratuite con le pre-registrazioni su iOS e Android

Con la partenza delle pre-registrazioni di Apex Legends Mobile su Google Play Store la risposta ricevuta dagli appassionati è stata incredibile, ma EA e gli studi Lightspeed & Quantum invitano tutti gli interessati a partecipare all'iniziativa per ricevere dei generosi bonus ingame già a partire dal lancio.

I bonus di Apex Legends Mobile vanno così a sovrapporsi alle ricompense già svelate da Electronic Arts, con premi crescenti in funzione del numero di utenti che segnalerà il proprio interesse effettuando la pre-registrazione sul tablet o smartphone iOS e Android preferito.

Al raggiungimento delle 15 milioni di pre-registrazioni, ad esempio, EA regalerà a tutti un Holospray Leggendario, mentre con 25 milioni di utenti pre-registrati si premurerà di sbloccare gratis la skin Sunfire Initiative per Pathfinder. I bonus in questione si sommano a quelli "standard" previsti per tutti coloro che si pre-registreranno con il proprio dispositivo mobile d'elezione.

Ricompense Apex Legends Mobile per numero di pre-registrazioni

Badge pre-registrato - 500.000

Giochi Fatali – Sfondo banner - 1.000.000

Bersaglio unico – posa banner - 2.500.000

Osso duro - Skin epica per l’R99 - 5.000.000

Terra Lavica - Skin epica 10.000.000

A chi ci segue, ricordiamo che Apex Legends Mobile è realizzato in collaborazione con Tencente promette di portare su sistemi mobile il cuore pulsante dell'esperienza ludica del kolossal sparatutto originario, ivi compresi i contenuti del titolo targato Respawn.