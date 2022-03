Apex Legends Mobile uscito in paesi selezionati: avviato test prima del lancio globale

Nonostante il rinvio del lancio di Apex Legends Mobile annunciato qualche giorno fa e causato dal conflitto in corso in Ucraina, Respawn Entertainment ha comunque deciso di introdurre il Battle Royale su App Store e Google Play in alcuni paesi selezionati: ecco dove è disponibile da ieri, 7 marzo 2022.

Dopo mesi di attesa, Apex Legends Mobile è approdato su dispositivi Android e iOS in 10 paesi: Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Malesia, Filippine, Indonesia, Messico, Perù, Argentina e Colombia. Electronic Arts ha specificato che questo debutto regionale servirà per “testare sistemi di matchmaking e progressione, l'infrastruttura di back-end, il commercio in-game e le capacità di operazioni live regionali”. Si tratta quindi di una prima fase di test pubblici in contesti limitati affinché l’azienda comprenda maggiori dettagli sulle performance del titolo e raccolga feedback da parte degli utenti prima del debutto globale.

Le leggende disponibili saranno nove: Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder e Caustic. Le modalità di gioco, invece, sono la tipica Battle Royale sulla mappa World's Edge, Deathmatch a squadre, Mini Battle Royale, arene 3v3 e Battle Royale classificate.

Coloro che vogliono già “shoppare” potranno farlo tramite lo store interno ad Apex Legends Mobile, dove saranno accessibili pass battaglia e casse fino al 3 maggio 2022. I giocatori riceveranno poi oggetti premio limitati come badge, ciondoli e cornici, i quali verranno consegnati quando il titolo verrà rilasciato ufficialmente in tutto il mondo verso fine 2022.

Nel frattempo, c’è chi ha moddato Apex Legends introducendo eventi meteo dinamici.