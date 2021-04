Apex Legends Mobile: primo video gameplay con camera in terza persona dalla Closed Beta

Oltre ad aver ufficialmente presentato la Stagione 9 ed aver fornito tutti i dettagli riguardanti la nuova modalità Arena 3v3, Respawn Entertainment ha di recente lanciato la Closed Beta di Apex Legends Mobile, a cui hanno potuto partecipare in questi giorni i fortunati giocatori residenti in India e nelle Filippine.

Alcuni degli utenti che hanno preso parte alla Closed Beta di Apex Legends Mobile stanno iniziando a condividere le proprie sessioni di gioco in rete. Vi proponiamo in cima alla notizia il video pubblicato su YouTube dal canale Sachu Gaming, con cui è possibile farsi una prima idea della nuova offerta per il mercato mobile da parte di Respawn ed Electronic Arts.

Il menu principale rimane sostanzialmente invariato rispetto ad Apex Legends, con alcune lievi modifiche per meglio adattarsi agli schermi più piccoli. L'unica mappa disponibile è quella di World's Edge e ci sono soltanto 8 leggende disponibili tra cui scegliere nella lobby di gioco: Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Warith, Bangalore, Caustic, Octane e Wattson. Per quanto riguarda il gameplay, l'inizio della partita assomiglia molto a un normale di Apex Legends, ma i nomi delle varie location vengono segnalate chiaramente sulla mappa mentre ci si trova a bordo della navicella (un po' come avviene in Call of Duty Warzone). Le icone presenti a schermo permettono di accovacciarsi, saltare, combattere in mischia o sparare con un'arma, mentre i giocatori abbattuti possono usare i Knockdown Shields, come già siamo abituati a vedere. La differenza con il gioco originale, che tutti avrete notato, consiste però nella telecamera in terza persona, che di primo acchito potrebbe ricordare lo stile di gioco di Fortnite.

Cosa ne pensate di questo primo video gameplay? Ricordiamo che il titolo è free-to-play ma non offrirà il cross-play con le altre piattaforme, essendo di fatto un gioco separato da quello principale disponibile su PC e console.