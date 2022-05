Apex Legends Mobile: da Wraith a Fade, come sbloccare tutti gli eroi gratis

Se avete appena iniziato a giocare ad Apex Legends Mobile e volete ampliare la vostra collezione di eroi, sappiate che è possibile sbloccare tutti i personaggi del titolo per dispositivi Android e iOS in maniera gratuita.

Le leggende di Apex Legends Mobile si ottengono infatti in maniera diversa rispetto a quanto visto nel gioco in versione PC e console. In questo caso, infatti, gli eroi di base si possono ottenere semplicemente scalando i livelli esperienza e l'unico personaggio extra, Fade, si ottiene attraverso il Battle Pass.

Ecco di seguito l'elenco completo dei personaggi attualmente disponibili in Apex Legends Mobile e come sbloccarli gratis:

Bloodhound: Si tratta dell’eroe sbloccato di default per tutti

Si tratta dell’eroe sbloccato di default per tutti Octane: È il primo eroe che si aggiunge alla collezione dopo Bloodhound, al termine del tutorial

È il primo eroe che si aggiunge alla collezione dopo Bloodhound, al termine del tutorial Lifeline: Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 2

Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 2 Bangalore: Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 3

Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 3 Pathfinder: Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 4

Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 4 Gibraltar: Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 6

Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 6 Wraith: Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 15

Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 15 Caustic: Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 20

Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 20 Mirage: Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 24 oppure con il giorno 2 delle ricompense giornaliere

Si sblocca gratuitamente al raggiungimento del livello 24 oppure con il giorno 2 delle ricompense giornaliere Fade: Si sblocca gratis raggiungendo il livello 25 del Pass Battaglia oppure a pagamento, spendendo 750 monete

Nel caso di Fade, il raggiungimento del Livello 25 del pass permette di ottenere tutti e 10 i frammenti, visto che se ne sbloccheranno 2 al Livello 1, al Livello 9, al Livello 13, al Livello 17 e al Livello 25. Una volta ottenuti tutti i frammenti, vi basterà selezionare il personaggio nella schermata delle leggende e sbloccarlo utilizzando le risorse accumulate.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi eroi e come sbloccarli, vi ricordiamo che è possibile attivare il doppiaggio in italiano in Apex Legends Mobile.