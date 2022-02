Apex Legends: mod mostra eventi meteo casuali, introdotti pioggia, neve e tempeste

Mentre Apex Legends raggiunge numeri record di giocatori connessi su Steam, segnale dell’incredibile successo del Battle Royale firmato EA-Respawn, un appassionato giocatore e modder del titolo ha deciso di cambiare l’esperienza di gioco in un server introducendo eventi meteo dinamici.

Con l’implementazione graduale di elementi di map design e caratteristiche dinamiche da parte di Respawn, Apex Legends si è arricchito di dettagli che danno maggiore vita agli ambienti di gioco. Tuttavia, il modder e YouTuber Archtux crede che si possa fare molto di più.

In un breve video pubblicato recentemente, egli ha mostrato la sua mod all’attivo: essa introduce eventi meteorologici dinamici come pioggia, neve e tempeste i cui fulmini colpiscono punti casuali attorno alla mappa. In aggiunta, con piogge notevoli la mappa si riempirà di pozzanghere e ulteriori effetti grafici al fine di garantire maggiore immersione a chiunque si cimenti in una partita. Certo, ciò potrebbe ledere all’aspetto prettamente competitivo del Battle Royale, ma i giocatori più casual di Apex Legends potrebbero gradire novità di questo tipo.

Al momento questa modifica è stata vista in poche mappe e sul server R5Reloaded, ergo è accessibile ancora a pochi, ma resta un concept estremamente interessante che Respawn potrebbe valutare attentamente in vista di qualche update futuro.

Nel frattempo, eccovi una rapida guida alle armi d’oro disponibili nella Stagione 12.