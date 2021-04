Apex Legends: la modalità Arena 3v3 si presenta nel nuovo trailer della Stagione 9

Mancano pochi giorni all'atteso inizio della Stagione 9 di Apex Legends, presentata come la più ricca di sempre, e Respawn Entertainment non ha ancora finito di mostrare tutte le novità previste. Con il nuovo trailer odierno la compagnia californiana ha ufficialmente presentato l'inedita Modalità Arena.

Concepita come un'aggiunta permanente, la Modalità Arena rappresenta un importante passo verso l'evoluzione di Apex Legends, che Respawn intende trasformare in qualcosa di più di un semplice battle royale. L'Arena è, sostanzialmente, una nuova forma di competizione ricca d'azione, che nella maniera più semplice possibile può essere descritta come un Deathmatch per due team da tre giocatori. Le partite si svolgono al meglio dei tre round su mappe nuove di zecca progettate appositamente per lo scopo, come Guastafeste e Condotto fasico. Con Arena, inoltre, Apex Legends strizza l'occhio alla "componente economica" resa celebre da shooter come Counter Strike Global Offensive e Valorant: in ogni round la squadra inizia con dell'equipaggiamento base e alcuni materiali da utilizzare per acquistare armi, utility e potenziamenti per le stesse; con il proseguire della partita la difficoltà si alza, e il gioco assegna sempre più materiali, con armi che possono raggiungere anche la qualità epica.

Potete farvi un'idea più precisa sul funzionamento dell'Arena guardando il trailer in apertura di notizia e leggendo il nostro speciale sulla Stagione 9 di Apex Legends. L'inizio, ricordiamo, è fissato per il 4 maggio.