Apex Legends: la modalità competitiva arriva nella Stagione 2, ecco i dettagli

Tra le principali richieste da parte dei fan di Apex Legends al team di sviluppo c'è sempre stata quella di introdurre la modalità competitiva e, finalmente, con l'arrivo della seconda stagione questa richiesta verrà accolta.

A differenza di quanto visto in Apex Elite con l'evento Caccia Leggendaria, questa volta assisteremo all'aggiunta di una modalità competitiva vera e propria. I giocatori potranno gettarsi nella mischia in questa nuova modalità e, in base alle proprie prestazioni, potranno aumentare il proprio grado. Ci saranno in totale 6 gradi, da bronzo ad "Apex Predator", il quale potrà essere raggiunto solo ed esclusivamente dai giocatori più abili. Ovviamente il matchmaking di questa modalità terrà conto della bravura dei giocatori e, di conseguenza, giocherete solo ed esclusivamente con utenti del vostro livello.

Vi ricordiamo che questa non è l'unica novità della Stagione 2 di Apex Legends, che vedrà l'arrivo della mitragliatrice leggendaria L-Star, dell'eroina Wattson e di un battle pass ricco di sfide a tempo e oggetti leggendari come le skin di Caustic e Octane. Pare inoltre che siano in arrivo i draghi in Apex Legends grazie ad un nuovo evento a tempo limitato.