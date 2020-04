Apex Legends: modalità Duo in arrivo con Le Vie degli Antichi e le Prove di Bloodhound

Dopo aver anticipato delle sorprese per i fan di Titanfall nella Stagione 5, i ragazzi di Respawn annunciano in video Le Vie degli Antichi di Apex Legends, un evento che coinvolgerà tutti gli appassionati del battle royale gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del mese di aprile.

Il filmato di presentazione de Le Vie degli Antichi anticipa l'arrivo nello sparatutto free-to-play targato Electronic Arts delle sfide legate all'evento Prove di Bloodhound e di tante novità contenutistiche, la prima delle quali sarà certamente quella rappresentata dalla modalità Duo.

I fan di Apex Legends potranno accedere a queste nuove sfide a partire dal 7 aprile e fino al 21 aprile: la modalità Duo sarà aggiunta a quella canonica che prevede delle squadre composte da tre Leggende. Sempre dal 7 al 21 aprile assisteremo all'introduzione di una rotazione permanente di mappe che darà modo agli utenti di giocare in modalità Duo e Trio in Canyon dei Re e Confini del Mondo.

In conseguenza di queste novità, Respawn promette di aggiungere dei nuovi "percorsi evento a premi" con oggetti inediti nel Negozio tra skin Caccia Leggendaria ed elementi cosmetici. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Apex Legends, con tutte le informazioni riguardanti le attività previsto nell'evento Le Vie degli Antichi e nelle Prove di Bloodhound.