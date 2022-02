Apex Legends, la modalità Controllo in azione: gameplay trailer con Mad Maggie

Il battle royale di casa Respawn Entertainment è pronto ad accogliere una nuova selezione di contenuti inediti, anticipata dalla pubblicazione del trailer dedicato alla Stagione 12 di Apex Legends.

A pochi giorni di distanza dalla condivisione del filmato, è tempo per gli appassionati di dare un ulteriore sguardo a ciò che li attende nel free to play di EA. Apprendiamo in particolare che la nuova modalità a tempo limitato, denominata Controllo, vedrà affrontarsi due squadre composte da nove giocatori ciascuna. I team si confronteranno nell'arena, con l'obiettivo di mantenere il controllo su di alcune aree cruciali dell'Outlands. Così facendo, sarà possibile guadagnare punti preziosi, che andranno ad eleggere il vincitore della competizione.

Per festeggiare l'inaugurazione della modalità Controllo, il roster di Apex Legends è inoltre pronto ad accogliere una ulteriore Leggenda: Mad Maggie. Agguerrita combattente dal passato da fuorilegge, quest'ultima è determinata a ritagliarsi un posto all'interno della comunità del battle royale. Per osservare Mad Maggie in azione, potete fare riferimento al gameplay trailer di Apex Legends disponibile in apertura a questa news.



Le novità di Apex Legends: Ribellione sono molteplici, tra personaggi e opzioni di gioco aggiuntive. La Stagione 12 del titolo di Respawn Entertainment sembra dunque determinata a prendere il via alla grande.