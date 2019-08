Apex Legends: la modalità Solo di Corona di Ferro si mostra in un video di gameplay

Da ieri è finalmente attivo il nuovo evento di Apex Legends Corona di Ferro, che include anche una modalità Solo, ossia in single-player, che sarà disponibile fino al 27 Agosto, salvo ripensamenti da parte di Respawn.

In questa particolare modalità, i giocatori dovranno eliminare i nemici utilizzando il personaggio di Octane in una nuova area, che dovrebbe restare nel gioco in maniera definitiva. La permanenza di questo particolare tipo di gioco in single player dipenderà invece dalle reazioni della community. Se positivo, è lecito aspettarsi in futuro degli aggiornamenti simili, ispirati agari ad altre Leggende.

Nell'evento è possibile sbloccare nuove skin e quant'altro grazie alla nuova valuta, le Corone. Per chi non avesse ancora avuto l'opportunità di giocare la nuova modalità a tempo, i colleghi di IGN.com hanno pubblicato un video di gameplay in 4K della durata di ben 12 minuti interamente sulla Solo Mode di Apex Legends, al quale vi rimandiamo.

Che ne pensate? Siete soddisfatti del nuovo aggiornamento di Apex Legends?