Apex Legends: la modalità Solo ha avuto 'un impatto negativo sul gioco', spiega Respawn

Nel lanciare l'aggiornamento di Apex Legends per l'evento Le Vie degli Antichi, gli autori di Respawn Entertainment hanno svelato un interessante retroscena sulla modalità Solo del battle royale gratuito di Electronic Arts.

La software house americana ha infatti deciso di accompagnare le note dell'ultima patch ad un messaggio che spiega perchè si è deciso di abbandonare la modalità Solo di Apex Legends dopo gli esperimenti a tempo compiuti nelle passate Stagioni dello sparatutto sci-fi.

In merito alle lobby Solo di Apex Legends, il team di Respawn ha infatti precisato che "quando le abbiamo introdotte l'anno scorso come modalità a tempo limitato, abbiamo notato che in realtà ha provocato un impatto negativo sul gioco, soprattutto quando si trattava di fidelizzare i nuovi utenti. Abbiamo progettato ciascuna Leggenda e le rispettive abilità in modo tale che fossero complementari ai poteri e alle capacità degli altri compagni di squadra, ma quando si gioca da soli alcune di queste abilità diventano inutili".

Molte delle caratteristiche che hanno reso celebre Apex Legends, d'altronde, riguardano proprio il suo approccio alle strategie di squadra (basti pensare alla bontà del sistema di comunicazione ingame tramite Ping) e al modo in cui ciascuna delle abilità dei personaggi si integra a quelle degli altri protagonisti del battle royale. Non a caso, Respawn ha voluto introdurre la modalità Duo e le Prove di Bloodhound con sfide PvE in occasione dell'inizio dell'evento Le Vie degli Antichi, avvenuto a inizio aprile su PC, PS4 e Xbox One con tanto di rotazione permanente delle mappe Canyon dei Re e Confini del Mondo.