Apex Legends: è necessario Nintendo Switch Online per giocare?

Nel corso della settimana, Apex Legends ha finalmente fatto il proprio debutto anche su Nintendo Switch, permettendo così ai possessori della console ibrida della Grande N di giocare al battle royale sia in mobilità che sul televisore, magari sfruttando la possibilità di mirare con i sensori di movimento dei Joy-Con.

Molti utenti, però, non hanno ancora scaricato il titolo Respawn Entertainment poiché non hanno compreso se sia obbligatorio o meno disporre di un abbonamento attivo al servizio online di Nintendo, ovvero Nintendo Switch Online, per poter avviare Apex Legends e partecipare ai match online. Se anche voi vi state ponendo questa domanda, sappiate che, proprio come Fortnite Battaglia Reale ed altri free to play presenti sull'eShop di Nintendo Switch, non occorre essere abbonati per poter giocare.

A svelarlo è proprio Electronic Arts nella pagina dedicata alle domande più frequenti sul sito ufficiale, aggiornato proprio nelle ultime ore con la sezione Nintendo Switch.

Ecco di seguito la domanda e la relativa risposta:

"È necessario Nintendo Switch Online per giocare ad Apex Legends? No, per giocare ad Apex Legends su Nintendo Switch non è necessario un account Nintendo Switch Online."

Prima che corriate a scaricare il gioco, che purtroppo non gode del supporto al cross-save ma solo al cross-play, vi ricordiamo che Apex Legends per Nintendo Switch gira a 576p in modalità portatile. Sulle nostre pagine trovate anche un video confronto tra le versioni Nintendo Switch e PS4 Pro di Apex Legens.