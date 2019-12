Apex Legends: Ninja bannato a sorpresa dal battle royale Respawn

Ninja, nel corso di una live, dopo alcune ore passate a streammare Fortnite assieme al compagno di squadra con cui partecipa alla modalità Duo Malachi “Reverse2K” Greiner, ha deciso di ributtarsi su Apex Legends. Il produttore di contenuti di punta di Mixer, ha però scoperto che il suo account era stato bannato dal battle royale firmato Respawn.

Consultandosi con Reverse2k e con gli spettatori presenti nella chat di Mixer, Ninja dopo aver preso in considerazione sortite su titoli come Call of Duty e Halo, ha deciso di provare a tornare su Apex Legends.

Dopo aver fatto la coda per entrare in una partita, Ninja ha improvvisamente ricevuto una notifica che riportava il ban del suo account. "Immagino che non vogliono che io giochi, amico", ha detto Ninja al collega.

Non sono state fornite spiegazioni riguardo al motivo per cui Ninja è stato bannato dal battle royale e ovviamente nemmeno il più famoso streamer in circolazione – che, ricordiamo, streammò Apex Legends, pare, dietro compenso - ha saputo darsi una spiegazione.

Cercando di passare rapidamente a un altro titolo per non annoiare gli spettatori, Ninja assieme al suo compagno di squadra si sono buttati quindi su Dead by Daylight.

Al di là degli inconvenienti del povero Ninja, Apex Legends rimane al centro dell'attenzione dei giocatori, tanto da meritarsi il premio di Best Multiplayer Game ai TGA 2019 di qualche giorno fa.

Chissà se qualcosa bolle in pentola in casa EA, oltre all'evento natalizio.