Apex Legends per Nintendo Switch arriverà a novembre?

La nuova stagione 7 di Apex Legends partirà a novembre e secondo alcune supposizioni proprio il prossimo mese il gioco uscirà anche su Nintendo Switch. Proviamo a fare chiarezza.

Il 10 novembre nei negozi sarà disponibile una speciale Champion Edition di Apex Legends che include il gioco e alcuni contenuti extra, questa versione Deluxe uscirà su PlayStation 4 e Xbox One e sarà compatibile sin dal lancio (seppur senza ottimizzazioni) con PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sono in molti a pensare che lo stesso giorno Apex Legends possa debuttare sull'eShop di Nintendo Switch, anche se al momento Electronic Arts e Respawn non hanno annunciato nulla in merito.

Apex Legends per Nintendo Switch è comparso recentemente nel database dell'ESRB (Entertainment Software Ratings Board) dove ha ricevuto una valutazione "T for Teen", paragonabile al nostro PEGI 12. Non è un mistero che EA voglia portare il gioco sul maggior numero di piattaforme possibili e c'è chi rumoreggia anche di un prossimo debutto su Google Stadia, si tratta però di semplici speculazioni.

Il Cross Play è in Beta su Apex Legends dal 6 ottobre scorso e ci si aspetta che possa lasciare questa fase proprio a novembre, con l'arrivo della nuova stagione del Battle Royale di Respawn.