Apex Legends per Nintendo Switch gira a 576p in modalità portatile

Apex Legends arriva oggi su Nintendo Switch e per l'occasione Famitsu ha scambiato quattro chiacchiere con Andy Boggs, direttore tecnico di Panic Button, lo studio che si è occupato del porting sotto la supervisione di Respawn Entertainment.

Boggs conferma che Apex Legends girerà a 576p in modalità portatile e 720p in modalità dock, in entrambi i casi con framerate a 30 fps. Panic Button ha sviluppato numerosi porting per Nintendo Switch occupandosi delle conversioni di titoli come DOOM Eternal, Wolfenstein II The New Colossus, Wolfenstein Youngblood, Warframe e DOOM, si tratta dunque di un team con una notevole esperienza.

Nel caso di Apex Legends, fa sapere Boggs, non è stato possibile raggiungere valori più elevati per quanto riguarda risoluzione e framerate senza compromettere troppo le performance generali del gioco. Il problema a questo punto potrebbe emergere durante le partite in cross-play, con le altre versioni capaci di girare a 60fps e oltre, certamente un vantaggio non da poco negli scontri.

Al momento Apex Legends per Nintendo Switch non supporta il cross save, l'opzione per importare i propri salvataggi ed i progressi arriverà più avanti tramite aggiornamento gratuito, Respawn e Panic Button sono consapevoli del fatto che questa sia una caratteristica molto richiesta e stanno lavorando per implementarla nel minor tempo possibile.