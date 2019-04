Apex Legends su Nintendo Switch? Respawn commenta i rumor

Drew McCoy, Lead Producer di Apex Legends, ha risposto alle domande della community in un video pubblicato da Wired USA, tra le domande più gettonate troviamo proprio i quesiti riguardo il possibile arrivo del gioco su Nintendo Switch.

Queste le parole di McCoy a riguardo: "Se Apex Legends per Switch fosse in arrivo, ve lo diremmo, lo comunicheremo al mondo intero. In Respawn siamo grandi fan di Switch e ogni giorno le persone ci chiedono quando il gioco arriverà su questa piattaforma. Non posso fare promesse, stiamo lavorando su tante cose... in futuro chissà, ma al momento non abbiamo niente da annunciare."

McCoy cita poi il caso Fortnite, uscito a luglio 2017 su PC, PS4 e Xbox One ma arrivato solamente nel giugno 2018 su Nintendo Switch. Anche Apex Legends potrebbe dunque arrivare sulla console ibrida della casa di Kyoto in un secondo momento?

Recentemente si sono diffusi anche rumor relativi ad Apex Legends per iPhone e Android, anche in questo caso Respawn non ha niente da annunciato a riguardo, in generale lo studio non esclude di portare il gioco su altre piattaforme in futuro, al momento però non ci sono annunci da fare.