Apex Legends per Nintendo Switch: segnalati problemi grafici e cali di framerate

Apex Legends è disponibile ora su Nintendo Switch, il porting del gioco di Respawn curato da Panic Button non sembra avere però conquistato il pubblico a causa di limiti e problematiche tecniche emerse in queste ore.

Come riportato da Polygon alcuni giocatori lamentano vistosi cali di framerate e c'è chi afferma che "il gioco gira a 10fps in alcuni casi" inoltre si parla di una grafica spesso impastata e in generale di un comparto tecnico molto al di sotto delle aspettative e delle potenzialità di Nintendo Switch.

Apex Legends gira a 720p in modalità TV e 576p in modalità portatile, in entrambi i casi con framerate a 30fps, questa almeno la promessa degli sviluppatori, a quanto pare non del tutto mantenuta a giudicare dalle prime testimonianze dei giocatori.

Il gioco supporta il cross play ed è possibile giocare con altri utenti su PC, PS4 e Xbox One, anche se le problematiche legate al framerate potrebbero rendere difficoltoso sfidare avversari su hardware dove il gioco gira a 60fps e oltre. Al momento Panic Button non ha diffuso alcuna dichiarazione in merito ma è probabile che lo studio sia al lavoro su un update che vada a risolvere le criticità segnalate dai giocatori.

Avete provato Apex Legends sulla console ibrida della casa di Kyoto? Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del porting per Nintendo Switch.