Apex Legends su Nintendo Switch: il team promette informazioni molto presto

Mentre spunta una possibile data di uscita di Apex Legends su Nintendo Switch, il team di sviluppo promette che aggiornamenti in merito non sono troppo lontani.

A confermarlo è nientemeno che Chad Grenier, Game Director del battle royale creato da Respawn Entertainment. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, l'autore ha offerto alcuni dettagli in merito. Nel replicare ad una richiesta da parte di un appassionato, Grenier ha infatti promesso che il team avrà informazioni sulla versione Nintendo Switch di Apex Legends "molto presto". Una dicitura evidentemente molto generica, ma che se non altro conferma l'attenzione della software house nei confronti del progetto.



In una visione particolarmente ottimistica, i giocatori in attesa del porting potrebbero auspicare una pubblicazione del titolo immediatamente successiva all'annuncio della data di lancio, così come accaduto per il reveal originale della produzione. In un simile scenario, la chiacchierata prospettiva di un arrivo di Apex Legends su Nintendo Switch il 2 febbraio 2021 potrebbe risultare non totalmente implausibile. In attesa di saperne di più, ad ogni modo, il pubblico può attendere l'esordio della nuova Stagione 8 di Apex Legends, atteso proprio per la giornata del prossimo martedì 2 febbraio su tutte le piattaforme.