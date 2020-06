Apex Legends su Nintendo Switch: il team soddisfatto, supporterà i sensori di movimento

Durante l'evento EA Play Live 2020, i vertici del colosso videoludico hanno condiviso una serie di nuovi annunci, tra i quali la conferma del futuro arrivo di una versione Nintendo Switch di Apex Legends.

L'apprezzato battle royale sviluppato da Respawn Entertainment si prepara dunque ad approdare su di una nuova piattaforma, con la console della Casa di Kyoto che andrà ad affiancare PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per offrire qualche ulteriore informazione su quelle che saranno le caratteristiche del porting per Nintendo Switch, Chead Grenier, del team di sviluppo, ha avuto modo di dialogare con la redazione di Gamespot.

Da questa chiacchierata, che trovate in versione integrale in apertura a questa news, sono emerse alcune considerazioni interessanti. Da una parte, Grenier ha delineato il quadro di un certa soddisfazione in seno al team per i risultati ottenuti. La versione Nintendo Switch di Apex Legends è in lavorazione da ormai diverso tempo e, assicura, al momento è esteticamente molto bella e funziona a meraviglia. Ovviamente, la conversione ha portato con sé alcune sfide e Respawn ha apportato alcune modifiche per adattare il free to play alla console Nintendo.



Apex Legends arriverà su Nintendo Switch con supporto ai sensori di movimento e al momento del lancio sarà aggiornato per offrire i medesimi contenuti delle controparti già esistenti.