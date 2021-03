Apex Legends, Nintendo Switch vs PS4 Pro: il gioco gratis si mostra in un video confronto

A grande richiesta da parte della community, Apex Legends è infine arrivato su Nintendo Switch grazie alla realizzazione di un porting ad hoc per la console ibrida.

Il team di Respawn Entertainment propone così il proprio free to play anche al pubblico della Grande N, che tuttavia dovrà accettare alcuni compromessi in termini di resa estetica. Come reso noto di recente da Panic Button, team responsabile del porting, la risoluzione di Apex Legends su Nintendo Switch non è infatti al medesimo livello di quanto offerto sulle altre piattaforme, con lo shooter che si mostra a 720p in modalità docked e a 576p in modalità portatile.

Con il gioco ora disponibile sulla console ibrida, non si sono fatti attendere i primi paragoni tra l'edizione del battle royale per Nintendo Switch e la sua controparte originale. In particolare, il team di GameXplain ha realizzato un primo video confronto che mette l'una accanto all'altra la versione di Apex Legends confezionata da Panic Button con il gioco su PlayStation 4 Pro. Il filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, evidenzia le differenze riscontrabili tra le due edizioni.



Il team di Respawn Entertainment, lo ricordiamo, è attualmente al lavoro per garantire l'implementazione del cross-save di Apex Legends su Nintendo Switch.