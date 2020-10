Apex Legends: non solo cross-play, ecco tutte le novità del prossimo update

Nel corso della serata il sito ufficiale di Apex Legends si è aggiornato con una lunga lista di novità in arrivo nelle prossime ore grazie all'aggiornamento che non solo porterà la versione beta del cross-play ma introdurrà anche l'evento a tempo limitato Aftermarket.

L'evento in questione porterà il Cimelio di Famiglia di Caustic (un grosso martello) e una serie di skin e mimetiche per le armi, alcune delle quali possono essere sbloccate semplicemente portando a termine le sfide giornaliere e scalando i livelli del breve pass di Aftermarket, simile a quelli visti negli ultimi eventi a tempo limitato. La patch modificherà anche alcuni eroi, ritoccando in particolare Pathfinder e Wraith. Per quello che riguarda il robot, il Rampino potrà ricaricarsi più o meno velocemente in base all'esito dell'ultimo lancio e alla distanza percorsa. Nel caso di Wraith, invece, è stata apportata una modifica all'animazione di corsa per fare in modo che gli avversari possano individuarla e colpirla più facilmente. Non manca poi un leggero ritocco agli Scudi Evo, i quali mostreranno quanto manca al livello successivo anche quando sono a terra, semplificando la vita dei giocatori.

Prima di lasciarvi al changelog completo sul sito ufficiale, vi ricordiamo che da domani sarà possibile approfittare del cross-play di Apex Legends tra le versioni PS4, Xbox One e PC.