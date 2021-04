Apex Legends, non solo Fuse: altre 4 Leggende in sviluppo per il battle royale

Il team di Respawn Entertainment guarda con ottimismo al futuro del proprio battle royale, per il quale ha in programma una vasta selezione di nuovi contenuti da pubblicare tramite supporto post lancio.

La software house non sembra volersi far cogliere impreparata, e ha già provveduto a stilare una notevole rassegna di piani per il futuro. A svelarlo è Chad Grenier, Game Director di Apex Legends, di recente intervenuto in un podcast dedicato al battle royale. Durante l'appuntamento, l'autore videoludico ha confermato il futuro arrivo di ulteriori personaggi all'interno del gioco. Nello specifico, Respawn ha già pianificato il lancio di altre 4 Leggende, che troveranno spazio di qui al lancio della Stagione 12 di Apex Legends, pianificata per...il prossimo anno!



Ovviamente, questo non significa che queste ultime siano già pronte per la pubblicazione, ma semplicemente che i relativi poteri e caratteristiche sono già state definite dal team di sviluppo. Chad Grenier ha infatti spiegato come il character design rappresenti solitamente la prima fase della creazione di una nuova Leggenda, in modo tale che sceneggiatori e artisti abbiano sufficiente tempo a disposizione per dar vita a un nuovo personaggio.



In attesa di saperne di più. ricordiamo che la Stagione 9 di Apex Legends vedrà arrivare contenuti a tema Titanfall.