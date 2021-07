Apex Legends, novità prima dell'EA Play Live: reveal speciale per il 19 luglio

All'inizio del mese di luglio, il team di sviluppo dell'apprezzato battle royale aveva promesso grandi sorprese a tema Apex Legends in occasione dell'EA Play Live 2021.

Con l'evento a firma Electronic Arts in programma per il prossimo giovedì 22 luglio, Respawn Entertainment sembra però pronta ad alzare il sipario su queste ultime con qualche giorno di anticipo. Gli autori del free to play hanno infatti annunciato ufficialmente un nuovo appuntamento con "Stories from the Outlands", format ampiamente noto alla community di Apex Legends e che vede solitamente la presentazione di nuove Leggende. L'appuntamento, nello specifico, è fissato per la giornata di domani, lunedì 19 luglio, alle ore 17:00 del fuso orario italiano.



Su quelli che saranno i contenuti della diretta, la software house di casa EA non ha offerto al momento alcun indizio, ma non pare azzardato ipotizzare alcuni primi dettagli sulla nuova Stagione di Apex Legends e sulla prossima Leggenda in arrivo nel battle royale. Proprio queste sono infatti le tematiche che saranno protagoniste del panel dedicato ad Apex Legends durante l'EA Play Live 2021.



In attesa della diretta Respawn Entertainment di domani, ricordiamo che l'appuntamento con lo show di Electronic Arts è fissato per le ore 19:00 di giovedì 22 luglio.