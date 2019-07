Apex Legends: tutte le novità della patch che dà il via alla Stagione 2

Nell'ultima ora è stata finalmente pubblicato il corposo aggiornamento di Apex Legends che, oltre ad inaugurare la Stagione 2, ha introdotto una discreta quantità di modifiche nel gioco.

Oltre alla presenza di Wattson e della mitragliatrice leggendaria L-Star, troviamo infatti delle novità piuttosto interessanti che riguardano principalmente le armi. Tra queste troviamo una nuova modifica per Alternator e RE-45 che permette di infliggere un quantitativo maggiore di danni a tutti i bersagli con uno scudo equipaggiato. Sempre parlando dell'Alternator, sappiate che il suo danno è stato leggermente ritoccato verso l'alto, il che dovrebbe ora rendere questa mitraglietta più utile negli scontri a corto raggio. Un'altra mod è invece dedicata a P2020 e Mozambique, due delle armi meno apprezzate dai giocatori. Questa nuova mod dovrebbe dare maggior senso ad entrambe le armi soprattutto nelle fasi iniziali di una partita, consentendo di fare più danni ai bersagli privi di uno scudo. Tra le altre novità troviamo poi la presenza di nuovi accessori che incrementano i caricatori delle armi energetiche e un buff al danno di Flatline, Kraber e P2020.

Non mancano modifiche a personaggi come Pathfinder, le cui hit box sono finalmente state ritoccate per permettere ai suoi avversari di colpirlo più facilmente. Il bonus di resistenza di Gibraltar e Caustic è poi stato aumentato dal 10% al 15%, in modo da controbilanciare le dimensioni generose dei modelli di questi eroi.Se siete invece amanti delle statistiche, sappiate che ora è finalmente possibile accedere ad una nuova schermata con all'interno tutti i dettagli riguardanti il giocatore.

Per scoprire ogni singolo dettaglio di questo aggiornamento, vi invitiamo a dare un'occhiata al lunghissimo changelog pubblicato sul Reddit ufficiale del gioco. La patch può essere scaricata gratuitamente da tutti i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Origin).

Sapevate che sono già spuntati in rete i dettagli sui contenuti del Battle Pass 2 di Apex Legends? I giocatori hanno inoltre trovato un laptop nel Canyon dei Re, possibile nuovo indizio dell'arrivo di Crypto nel corso della seconda stagione.