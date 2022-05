Apex Legends: le novità della Stagione 13 nel trailer del Battle Pass

Dopo il leak che aveva anticipato i contenuti in arrivo nella Stagione 13 di Apex Legends, Respawn Entertainment ha pubblicato il trailer ufficiale del nuovo Battle Pass e diffuso le patch notes relative alla nuova Stagione del Battle Royale.

"Ottieni il pass battaglia Eroi e fatti strada tra le sfide giornaliere e settimanali per ricevere oltre 100 nuove ricompense, come le skin leggendarie per Fuse, Bloodhound e il C.A.R., i set epici per Pathfinder, Mad Maggie e Crypto, le skin reattive per la Spitfire e altro ancora! Oppure scegli il bundle per sbloccare subito i primi 25 livelli e difendere ciò che ami con stile!", recita la descrizione ufficiale del Pass Battaglia, caratterizzato da elementi cosmetici medievaleggianti come suggeriva il precedente leak.

Intitolata Saviors, l'ultima stagione introduce la nuova Leggenda Newcastle, un importante aggiornamento della mappa di Storm Point e un sistema classificato rielaborato. Il nuovo punto di interesse Storm Point si basa sulla carcassa di un gigantesco mostro marino, mentre un nuovo minigioco PVE coinvolge ondate di Titanfall Specters su armerie IMC. Un importante cambiamento di gameplay, inoltre, farà sì che quando si finirà oltre i confini della mappa i seguenti elementi verranno ora disattivati: abilità delle leggende, armi, ordinanze, oggetti di sopravvivenza, oggetti curativi e abilità passive attive. Trovate ulteirori informazioni consultando le patch notes pubblicate da Respawn.

Ricordiamo che la Stagione 13 di Apex Legends avrà ufficialmente inizio il 13 maggio su tutte le piattaforme di riferimento.