Apex Legends, numeri da capogiro: incassi superiori ai 2 miliardi di dollari

Sin dal lancio originale avvenuto nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One, Apex Legends si è imposto sul mercato come uno dei battle royale più popolari a livello globale. L'opera firmata Electronic Arts e Respawn Entertainment è stata costantemente aggiornata negli anni successivi, arrivando anche su ulteriori piattaforme.

La portata del successo dell'hero shooter è ancora più chiara dopo l'ultimo report fiscale di EA, dove sono stati rivelati i numeri impressionanti raggiunti fin qui: Apex Legends ha infatti generato incassi superiori ai due miliardi di dollari, traguardo davvero notevole che lo pone tra i giochi live service più remunerativi in circolazione.

Come se non bastasse, il titolo di Respawn ha avuto una crescita pari al 40% rispetto ai risultati di un anno prima, e in particolare l'ultima Stagione è stata considerata quella di maggior successo in assoluto, almeno finora. Ricordiamo a tal proposito quali sono i contenuti della Stagione 13 di Apex Legends, che ha preso il via il 10 maggio 2022.

Il brand appare dunque più forte che mai, ed i risultati ottenuti fin qui potrebbero essere di buon auspicio per Apex Legends Mobile in arrivo il 17 maggio 2022, che farà inoltre il suo esordio offrendo una Leggenda pensata in esclusiva per questa versione.