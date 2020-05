Apex Legends: l'Edizione Pathfinder è ora disponibile con nuove skin e decorazioni

EA e Respawn Entertainment hanno presentato la nuova Edizione Pathfinder per Apex Legends. Il pacchetto permette di personalizzare l'iconico robot con una serie di accessori ispirati alle avventure nella giungla.

L'Edizione Pathfinder include una serie di personalizzazioni per la leggenda robotica tra cui una bandana super trendy e un paio di pantaloncini mimetici con i quali nascondersi nella giungla di Apex Legends. Insomma, il vestiario adeguato per il robot più caparbio della Frontiera. In particolare il nuovo pacchetto presenta:

Skin leggendaria Full metal robot di Pathfinder

Skin leggendaria Prima vittima per l'Havoc

Decorazione arma Cocktail molotov

Badge Automa Solitario

1.000 monete Apex

Il nuovo contenuto aggiuntivo è disponibile da ora su PlayStation 4, Xbox One, PC (via Origin) al prezzo di 19,90 euro. Intanto i dataminer sembrano aver trovato nuovi indizi sul prossimo approdo di Apex Legends su Steam. Inoltre Respawn Entertainment ha aperto un nuovo studio con sede a Vancouver dedicato allo sviluppo di Apex Legends.