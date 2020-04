Apex Legends, Leggenda in arrivo? Domani un nuovo video!

In attesa dell'inizio della Stagione 5 di Apex Legends, recentemente protagonista di un posticipo, il tema di sviluppo del battle royale ha in serbo una sorpresa per il pubblico!

Direttamente dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del gioco, Respawn Entertainment ha infatti confermato che nel corso della giornata di domani sarà pubblicato un nuovo video della serie "Stories from the Outlands". Quest'ultima ha fino ad oggi raccolto al suo interno interessanti filmati in stile animato dedicati all'approfondimento della lore che ammanta l'universo di Apex Legends: pare dunque legittimo attendersi lo stesso anche dal prossimo video!

L'appuntamento, come potete verificare dal cinguettio presente in calce a questa news, è fissato per la giornata di giovedì 30 aprile, alle ore 10 AM PT, equivalenti alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Il video verrà pubblicato direttamente sul Canale YouTube di Apex Legends: in apertura potete già trovare l'anteprima dedicata. Il titolo del video sarà "Legacy of a Thief", "L'Eredità di un Ladro", probabilmente un indizio sull'identità del protagonista del filmato? Per scoprirlo, non resta che attendere ancora qualche ora!



Nel frattempo, in pieno fermento da next gen, emergono i primi rumor e voci di corridoio su di un possibile approdo di Apex Legends su PS5 e Xbox Series X.