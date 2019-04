Apex Legends: la nuova skin di Lifeline è disponibile nel negozio

Il negozio di Apex Legends continua a proporre delle skin inedite per le varie leggende disponibili e, dopo aver visto lo spaventoso costume di Caustic, ecco che ne arriva uno per Lifeline.

Con l'ultimo aggiornamento del negozio sono stati messi in vendita una mimetica per lo Spitfire, popolare mitragliatrice leggera, e un costume per l'eroina di supporto. In entrambi i casi dovrete essere in possesso di una elle skin leggendarie per poter effettuare l'acquisto.

Ecco di seguito tutti gli oggetti attualmente in vendita:

Tripla corona, mimetica leggendaria per Triple Take - 1.800 Gettoni Apex

Raggio della morte, mimetica leggendaria per Wingman - 1.800 Gettoni Apex

Morte dall'alto, mimetica leggendaria per Spitfire - 1.800 Gettoni Apex

Controllo di terra, mimetica leggendaria per Spitfire - 10.500 Token Leggenda (richiede: Morte dall'alto)

Anarchia organizzata, costume leggendario per Lifeline - 1.800 Gettoni Apex

Primo soccorso, costume leggendario per Lifeline - 10.500 Token Leggenda (richiede: Anarchia organizzata)

Vi ricordiamo che i Token Leggenda possono essere ottenuti in discrete quantità semplicemente avanzando di livello, mentre i Gettoni Apex vanno necessariamente acquistati tramite microtransazioni. I possessori del Pass Stagionale possono anche ottenere una quantità minima di gettoni avanzando di livello nella stagione, ma parliamo di un numero di monete non abbastanza alto da acquistare un oggetto nel negozio.

Sapevate che con i prossimi aggiornamenti potrebbero arrivare lobby e partite personalizzate? Pare inoltre che gli hacker siano riusciti ad aggirare il nuovo sistema di ban.