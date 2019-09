Apex Legends: nuova skin di Mirage gratis per gli utenti Twitch Prime

Continua il supporto ad Apex Legends da parte di Twitch ed è ora possibile per tutti gli utenti Prime ottenere gratuitamente un nuovo costume di Mirage e una mimetica per il fucile da cecchino leggendario Kraber.

Per poter aggiungere entrambi gli oggetti alla vostra collezione non dovrete far altro che disporre di un abbonamento attivo al servizio Twitch Prime e collegarlo al vostro profilo EA Origin. Potrete effettuare tale procedimento direttamente sul sito ufficiale della piattaforma streaming di Amazon, sulla quale sono presenti tutte le istruzioni su come fare per riscattare questi oggetti. Va inoltre precisato che per poter ottenere le skin con successo su console c'è bisogno che il vostro account PlayStation Newtork o Xbox Live sia collegato a quello Origin.

A differenza di quanto annunciato inizialmente, inoltre, quella di Mirage non sarà l'ultima skin della collaborazione tra EA e Twitch, dal momento che prossimamente arriverà anche un nuovo costume di Caustic il cui aspetto è ancora sconosciuto.

Avete già letto del fallito tentativo di hacking da parte di Crypto in Apex Legends? Vi ricordiamo anche che negli ultimi giorni è spuntato online un primo leak della Stagione 3 di Apex Legends, il quale contiene numerosi dettagli su nome e contenuti in arrivo il prossimo mese.