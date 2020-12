Apex Legends: la nuova Storia di Frontiera racconta le origini di Pathfinder

Se Apex Legends continua a riscontrare successo, è anche merito della cura che Respawn Entertainment ha riposto nella creazione della lore e delle storie dei suoi personaggi. Mese dopo mese lo studio di sviluppo californiano aggiunge nuovi tasselli all'intreccio, delineando la narrativa di un universo davvero affascinante.

Oggi è arrivato il turno di una un nuovo corto animato della serie Storie di Frontiera, interamente dedicato a uno dei personaggi più amati dai videogiocatori, presente in Apex Legends fin dal lancio: parliamo di Pathfinder, un MRVN (Mobile Robotic Versatile eNtity) risvegliatosi qualche decennio fa e alla ricerca disperata del suo creatore. La nuova Storia di Frontiera s'intitola Una Seconda Chance, ed è descritta in questo modo: "Nessuno sa perché Pathfinder sia stato creato... ma una cosa è certa: non è fatto per servire ai tavoli. Sfida il pericolo in cerca di risposte insieme al tuo MRVN preferito. Ma scegli con attenzione le tue battaglie, perché in pochi ce la fanno". Potete guardarla in apertura di notizia, con tanto di sottotitoli in italiano attivabili dal player di YouTube. Buona visione!

Apex Legends, ricordiamo, si trova nel bel mezzo della Stagione 7, che all'inizio del mese di novembre ha introdotto la nuova Leggenda Horizon, un Pass Battaglia con un centinaio di nuove ricompense, la mappa Olympus e il primo veicolo della storia di Apex Legends, il Tridente. Mentre vi scriviamo è inoltre in corso l'evento natalizio Clone Feste 2020.