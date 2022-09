Apex Legends: nuove modalità in arrivo per l'evento di Halloween

Nelle prossime settimane, Apex Legends riceverà una serie di nuovi contenuti per Halloween. L'arrivo di una delle feste più importanti sul suolo americano, infatti, ha portato il publisher Electronic Arts a preparare una serie di contenuti a tempo limitato per il suo famoso battle royale free to play.

Halloween sta per arrivare e, con questa festività, Apex Legends riceverà una serie di nuove skin, ma non solo. Respawn Entertainment, in vista della festa più spaventosa di tutte, ha infatti preparato diversi nuovi contenuti per il suo grande titolo, che andranno a riempire una finestra di tempo che va dal 4 ottobre al 1 novembre. In quel periodo, infatti, si svolgere un nuovo grande evento: Fight or Fright. Come dichiarato dagli sviluppatori, il feedback della community è importante per Apex Legends e per offrire contenuti quanto più appaganti e variegati possibili.

Nel dettaglio, sembra che i contenuti in arrivo prevedano anche l'inserimento di ben tre nuove modalità a tempo limitato: Shadow Royale, una modalità a tre giocatori nella quale i giocatori eliminati rinasceranno come ombre che possono compiere un doppio salto, rianimare i propri alleati e infliggere più danno nel corpo a corpo.

L'11 ottobre, invece, segnerà il ritorno della modalità Gun Run, con la quale potranno essere avviate della partire con un team composto da quattro giocatori ed il cui obiettivo è quello di uccidere i propri avversari per potenziare sempre di più le proprie armi ed il proprio equipaggiamento. Oltre questo, i giocatori avranno a disposizione munizioni infinite e il respawn automatico.

Dal 18 ottobre Gun Run verrà sostituita dalla modalità a tempo limitato Controllo, in cui i team devono competere per mantenere il controllo su alcuni edifici presenti nelle mappe di gioco della modalità in questione. Fino alla conclusione dell'evento, che ricordiamo avverrà giorno 1 novembre, i giocatori potranno sbloccare delle skin a tema Halloween per i propri operatori. Il titolo targato Respawn Entertainment continua a raggiungere altissime quote di utenti attivi, come recentemente dichiarato in seguito al raggiungimento di 510.000 utenti su steam per Apex Legends.