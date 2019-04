Apex Legends: le nuove skin di Mirage e Octane sono disponibili

Ancora una volta il negozio oggetti di Apex Legends si è aggiornato con una nuova ondata di contenuti e, tra questi, troviamo ben due costumi mai visti prima.

I protagonisti sono infatti Mirage e Octane, che con un po' di fortuna potrete personalizzare con due skin leggendarie. Avrete bisogno di fortuna poiché, come al solito, per acquistare questi oggetti inediti dovrete necessariamente essere in possesso di una specifica skin leggendaria degli eroi.

Ecco di seguito tutti gli oggetti in vendita per i prossimi giorni:

El Diablo, costume leggendario di Octane - 1.800 Apex Coin

Salto in rosso, costume leggendario di Octane - 10.500 Token Leggenda (richiede El Diablo)

Truffatore di Angel City, costume leggendario di Mirage - 1.800 Apex Coin

Sotto i riflettori, costume leggendario di Mirage - 10.500 Token Leggenda (richiede Truffatore di Angel City)

Cacciatore di taglie, mimetica leggendaria per il fucile di precisione Longbow - 1.800 Apex Coin

Collezionista di ossa, mimetica leggendaria per il fucile a pompa EVA-8 - 1.800 Apex Coin

Vi ricordiamo come sempre che l'unica valuta che può essere accumulata gratuitamente è quella rossa, ovvero i Token Leggenda. Gli Apex Coin vanno necessariamente acquisiti tramite microtransazioni e il raggiungimento del livello 100 del Pass Stagionale ve ne farà ottenere circa 1.000.

Sapevate che uno streamer è stato bannato dopo aver utilizzato trucchi per ben due ore? Pare inoltre che la popolarità sempre minore del gioco stia avendo un impatto sulle azioni di Electronic Arts.