Apex Legends: anche le nuove skin del pass nel trailer 4K della Stagione della Caccia

Mancano ormai pochi giorni al debutto della Stagione della Caccia, ovvero il quattordicesimo grande aggiornamento di Apex Legends. Per celebrare l'imminente pubblicazione dell'update, gli sviluppatori hanno mostrato tutte le novità con un breve trailer.

Il filmato, disponibile anche a risoluzione 4K su YouTube, mostra tutte quelle che sono le principali novità che arriveranno nel battle royale gratis con il prossimo aggiornamento. Oltre a mostrarci in azione la leggenda che prende il nome di Vantage, un abile cecchino addestrato a sopravvivere anche in condizioni estreme, il trailer ci permette anche di dare un primo sguardo alla versione rivisitata del Canyon dei Re, la primissima mappa del free to play che torna con una serie di novità.Parte del video è inoltre dedicata ai contenuti del prossimo pass stagionale, che nella sua versione a pagamento includerà le skin leggendarie per due diversi personaggi: Caustic e Wraith. Per quello che riguarda invece le armi, a ricevere una mimetica reattiva sarà il fucile di precisione Triple Take.

Prima di lasciarvi al trailer dedicato all'aggiornamento