Apex Legends: la nuova patch potenzia Caustic e Gibraltar; al via un nuovo evento

Respawn Entertaiment ha appena pubblicato una nuova e importante patch di Apex Legends che interviene sul bilanciamento di due personaggi - Caustic e Gibraltar - e si numerose armi.

Nel tentativo di equiparare le due grosse Leggende sopramenzionate a quelle con dimensioni minori, gli sviluppatori hanno assegnato ad entrambe il nuovo perk passivo Colosso, che riduce tutti i danni ricevuti del 10%. Caustic, inoltre, ha visto aumentare il danno per tick del suo Gas da 1 a 4 e la distanza di lancio della sua Ultimate da 28 a 33 metri. Gibraltar, dal canto suo, adesso ha uno Scudo Arma più efficace, visto che la salute di quest'ultimo è stata aumentata da 50 a 75.

Numerose anche le modifiche alle armi. Al Longbow è stato allargato il caricatore (da 5 a 6 proiettili) e migliorata la cadenza di fuoco (da 1,2 a 1,6). L'Havoc ora è in grado di infliggere più danni a distanza ravvicinata (da 55 a 60) e da lontano (da 45 a 50), e ha un caricatore più capiente (da 25 a 32). Destino diverso per Wingman, la cui riserva di munizioni passa da 6 a 4, e per lo Spitfire, il cui danno base è passato da 20 a 18. In aggiunta a tutto ciò, è stata incrementata la velocità della nave del 50%!

Queste riportate sono solamente alcune delle modifiche introdotte. Per tutte le altre, vi consigliamo di consultare il changelog completo seguendo il link riportato in calce. Per celebrare l'uscita della patch Respawn Entertainment ha dato il via ad un nuovo evento riservato ai possessori del Battle Pass di Apex Legends. Dalle ore 19:00 di oggi al medesimo orario del 18 aprile, coloro che riusciranno a classificarsi nella Top 5 riceveranno un intero livello del Pass gratis (vale solo per la prima Top 5 del giorno). Prima di salutarvi, segnaliamo che ieri è arrivata una nuova skin di Lifeline nel negozio.