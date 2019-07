Apex Legends: il nuovo aggiornamento risolve il glitch dell'Havoc

Nel corso del pomeriggio, Respawn Entertainment ha pubblicato un aggiornamento nuovo di zecca per Apex Legends con l'obiettivo di sistemare alcune delle problematiche che affliggono il battle royale.

Ecco di seguito tutti i dettagli dell'aggiornamento:

Risolto un problema che impediva di osservare correttamente nel menu la mossa finale di Lifeline intitolata D.O.C.'s Shock Finisher

Sistemato un problema legato al posizionamento del testo nella schermata delle statistiche

Risolti alcuni problemi di crash legati al client e ad errori di script

Ora i giocatori dovrebbero essere associati al centro dati più idoneo alla loro posizione

I giocatori non possono più sbloccare la schermata di caricamento di Octane del livello 94 del Pass Stagionale senza averlo correttamente raggiunto

L'Havoc non può più sparare prima del periodo di carica grazie ad un exploit

Ora le capsule di rifornimento non dovrebbero più incastrarsi nella mappa

In aggiunta, gli sviluppatori hanno fatto sapere che tutte le statistiche della Stagione 1 sono state temporaneamente disabilitate per permettere al team di occuparsi del problema e risolverlo in tranquillità.

Avete già riscattato la nuova skin di Bangalore in regalo per gli abbonati a Twitch Prime? Pare inoltre che Stermy sia il nuovo volto dell'Inter in occasione della campagna "Not for Everyone".