Apex Legends: nuovo buff in arrivo per uno dei personaggi più amati

Con il crescente numero di Battle Royale che stanno conquistando il mercato, gli sviluppatori devono far in modo che il loro titolo rimanga appetibile in questo panorama sempre più competitivo e affollato. In che modo? Supportando sempre il gioco con nuovi contenuti e bilanciamenti, ascoltando le richieste del suo pubblico.

Uno dei giochi preferiti dagli appassionati è sicuramente Apex Legends, che sta per introdurre un nuovo buff a uno dei personaggi più amati: Lifeline. Al support verrà data la possibilità di far rivivere due compagni di squadra abbattuti contemporaneamente, un vantaggio non indifferente.

Questa nuova funzione è stata vista di recente durante l'EA Play, ma è stata confermata ufficialmente dal Director Design del gioco su Twitter. Un utente ha chiesto all'addetto ai lavori: "Lifeline potrà rianimare due compagni di squadra abbattuti contemporaneamente?". La risposta non si è di certo fatta attendere e Jason McCord ha risposto con un semplice ma efficace: "Sì!" In che modo sarà possibile tutto ciò? Dispiegando il proprio drone, il piccolo robot andrà in aiuto di un compagno, mentre il giocatore potrà rianimare l'altro manualmente.

Il bilanciamento, sopratutto in un gioco del genere, è estremamente importante e gli sviluppatori hanno molto a cuore questo aspetto. Secondo una recente analisi, Wraith mostra un tasso di utilizzo del 27%, un dato che parla chiaro: si tratta dell'eroe più popolare di qualsiasi altro personaggio, seguita da Pathfinder e Lifeline, che occupano il secondo e il terzo posto del podio dei "favoriti".

Non si tratta dell'unico aggiustamento in arrivo nell'aggiornamento che arriverà domani, 23 giugno 2020, anche un altro personaggio è sotto il mirino degli sviluppatori, Octane. Quest'ultimo, a detta di McCord, "riceverà un po' di amore".