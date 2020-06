Apex Legends: nuovo evento, supporto al crossplay e versioni Steam e Switch

L'EA Play si è aperto con un bel po' di aggiornamenti sulle novità che coinvolgeranno nell'immediato futuro Apex Legends, il battle royale free to play di Respawn Entertainment.

Il gioco si prepara infatti ad approdare su Steam e Nintendo Switch, piattaforme dove grazie al cross-play si potrà giocare insieme agli utenti PlayStation 4 e Xbox One. L'arrivo del gioco su Steam non dovrebbe tardare ad arrivare, invece la versione Nintendo Switch e il cross-play non arriveranno prima del prossimo autunno.

Le novità non sono però finite qui, dal momento che il gioco si prepara ad accogliere l'evento di metà Stagione 5, che prende il nome di Lost Treasure e sembra essere interamente dedicato a Crypto, che riceverà una nuova area in King's Canyon. Al solito l'evento includerà tantissime skin esclusive da acquistare e numerosi contenuti da sbloccare tramite il completamento di sfide gratuite. Il Cimelio di Famiglia, che si otterrà acquistando tutti i contenuti dell'evento, è questa volta di Mirage e consiste in una sorta di statuetta degli oscar con cui colpire violentemente gli avversari. Tra le novità c'è poi la modalità Armed & Dangerous Evolved, che rimuove tutte le stazioni di respawn e costringe i giocatori ad utilizzare un nuovo oggetto consumabile per far ritornare in gioco i compagni caduti in battaglia.

L'evento prenderà il via il prossimo martedì 23 giugno alle ore 19:00 e dovrebbe avere una durata di circa due settimane.