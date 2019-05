Apex Legends: un nuovo glitch permette di saltare a chi è KO

Uno dei principali problemi di Apex Legends è il sempre crescente numero di bug e glitch che lo affliggono. Ogni giorno spunta infatti in rete qualche nuovo filmato che mostra in azione una nuova problematica che, in un modo o nell'altro, può rovinare l'esperienza ai giocatori più corretti.

Dopo aver visto Octane volare per la mappa grazie ad un glitch che coinvolge alcuni specifici oggetti e il suo trampolino, ecco che arriva la possibilità di saltare quando si è in punto di morte. I giocatori KO hanno un set di azioni davvero limitato e, di norma, possono semplicemente muoversi, ruotare la telecamera e attivare lo scudo. Qualcuno ha però scoperto che, con la pressione di alcuni tasti in contemporanea, è possibile anche saltare, riuscendo così a sfuggire dallo sguardo degli avversari in men che non si dica. Molti utenti stanno infatti approfittando di questo problema per rintanarsi sul retro dei furgoni o in altri punti della mappa per non essere individuati dal nemico e consentire ai propri compagni di rianimarli.

Al momento non è chiaro se gli sviluppatori siano o meno a conoscenza del glitch si spera che una patch correttiva possa essere pubblicata nel giro di qualche giorno. Per vedere invece novità in termini di modalità, armi, mappa ed eroi dovremo attendere l'annuncio ufficiale della Stagione 2 di Apex Legends, che avverrà in occasione dell'EA Play. Avete già dato un'occhiata alla nuova skin di Bloodhound?