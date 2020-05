Apex Legends: un nuovo leak ne preannuncia l'arrivo su Steam

Sembrerebbe proprio che Apex Legends, il celebre battle royale di Respawn Entertainment, sia in dirittura d'arrivo sul client Valve. A svelarlo sono stati i sempre ben informati dataminer, i quali hanno scovato tra gli ultimi file dello sparatutto un oggetto molto particolare.

Parliamo nello specifico di un ciondolo, ovviamente ancora non disponibile, che prende il nome di Valve Potato e non è altro che una buffa patata ricoperta da cavi e sensori di vario genere. Come ben saprete, i creatori di Steam adorano inserire all'interno dei giochi presenti su più piattaforme dei contenuti esclusivi ispirati alla stessa Valve o ad una delle sue celebri proprietà intellettuali e, proprio di recente, abbiamo visto qualcosa di molto simile con il preorder di Death Stranding su Steam, che includerà sin dal lancio un copricapo a tema Half-Life. In maniera simile, i giocatori di Apex Legends che avvieranno il titolo sul client Valve potrebbero avere accesso a questo ciondolo esclusivo. Dopotutto è stato ufficializzato un bel po' di tempo fa che tutti i prossimi titoli Electronic Arts approderanno anche su Steam e che anche Apex Legends rientra in questa strategia. Resta ora da capire quando avverrà questo passaggio e, soprattutto, se chi ha giocato fino ad oggi tramite il client Origin potrà tranquillamente passare a Steam.