Apex Legends: un nuovo leak svela le abilità di Valk, leggenda in grado di volare

Sembra che Respawn Entertainment sia al lavoro su moltissimi eroi di Apex Legends e, grazie al lavoro incessante dei dataminer, sono stati di recente pubblicati i dettagli sulla possibile nuova eroina chiamata Valk.

Il nome deciso per questa leggenda non è per nulla casuale ed è il diminutivo di Valkyrie, figura della mitologia nordica il cui compito era di scegliere chi dovesse vivere o morire sul campo di battaglia. Le abilità di Valk le consentono infatti di poter salvare l'intera squadra nelle situazioni più difficili, dal momento che con la sua ultimate Skyward è in grado di far spiccare il volo a tutti i membri della squadra e atterrare altrove. Tra le altre abilità troviamo anche una passiva che le permette di muoversi più velocemente durante le fasi di volo e un'altra che le consente di avere maggior controllo, così da atterrare con grande precisione e sottrarre il loot dai nemici che puntano a saccheggiare la medesima area.

Si tratta comunque di una leggenda che potrebbe non arrivare molto presto, dal momento che gli eroi più completi tra quelli scovati dai dataminer sono Rosie, Nomad e Revenant, la cui presenza nella modalità Coltre Oscura potrebbe essere un indizio del suo imminente arrivo.

