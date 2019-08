Apex Legends: nuovo leak svela Nomad, eroe con abilità legate al crafting

Ancora una volta i dataminer si sono messi al lavoro su Apex Legends e hanno scoperto dei dettagli molto interessanti su uno dei possibili eroi in arrivo con i prossimi aggiornamenti: Nomad.

Il personaggio in questione è già stato avvistato in passato e, analizzando con molta attenzione la skin di Wraith dell’evento Caccia Leggendaria, è possibile notare dei riferimenti a Nomad.

Stando alle dichiarazioni dei dataminer, ecco l’elenco di abilità attive e passive di questo misterioso eroe:

Passiva - Packmule: l’intera squadra dispone di slot aggiuntivi dello zaino

Prima Abilità - Loot Compass: Nomad attiva una bussola che guida il giocatore verso l’oggetto da raccogliere più vicino

Seconda Abilità (probabilmente si tratta dell’Ultimate) - Crafting Table: l’eroe posiziona un tavolo per il crafting nel quale è possibile riciclare oggetti inutilizzati e crearne degli altri

Potete quindi facilmente intuire come si tratti in un personaggio potenzialmente molto interessante, le cui abilità potrebbero stravolgere il battle royale targato Respawn Entertainment.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su Nomad e sull’hacker Crypto, il cui arrivo non dovrebbe essere poi così lontano, vi ricordiamo che anche l’eroe Blackout di Apex Legends è stato oggetto di leak.

Sapevate che le microtransazioni dell’evento Corona di Ferro di Apex Legends sono state modificate in corsa per via delle numerose lamentele da parte dei giocatori?