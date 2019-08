Apex Legends: nel nuovo pacchetto PS Plus ci sono le skin di Caustic e Wraith

Con l'aggiornamento odierno del PlayStation Store non sono arrivati solo i nuovi giochi gratuiti del mese, ma anche un interessante pacchetto di Apex Legends dedicato a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Chiunque disponga quindi di un abbonamento attivo al servizio, necessario per usufruire della possibilità di caricare i propri file di salvataggio nel cloud e giocare ai titoli multiplayer, potrà scaricare questo bundle senza costi aggiuntivi.

Il pacchetto in questione contiene i seguenti oggetti:

Skin di Wraith

Skin di Caustic

Mimetica per fucile d'assalto Hemlok

Mimetica per fucile a pompa Peacekeeper

Banner per Wraith

Banner per Caustic

Si tratta, come potete vedere, di un bundle piuttosto ricco che farà sicuramente la gioia di chiunque sia solito giocare al battle royale targato Respawn Entertainment su PlayStation 4. Per scaricarlo potrete sia effettuare l'acquisto direttamente dalla vostra console che dalla versione per browser del PlayStation Store, attraverso la quale potrete aggiungere il pacchetto al carrello e procedere al "pagamento". Al successivo avvio del gioco vi ritroverete tutti i nuovi contenuti sbloccati.

Sapevate che la modalità solo di Apex Legends sta per arrivare con un nuovo evento a tempo limitato?

A proposito di PlayStation Plus, vi ricordiamo che Sniper Elite 4 e Wipeout Omega Collection sono i nuovi titoli gratuiti del mese.