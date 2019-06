Apex Legends: nuovo teaser della Stagione 2, si tratta di Wattson?

A pochi giorni dal debutto dell'aggiornamento con l'evento Caccia Leggendaria, Electronic Arts lancia il primo teaser della Stagione 2 di Apex Legends 2, contenente un interessante indizio sul prossimo eroe.

Al termine del brevissimo teaser, infatti, si può vedere per qualche frame quello che sembra essere il busto del nuovo eroe. A giudicare dal colore dell'abbigliamento e dai fulmini tra le sue mani, abbiamo ben pochi dubbi sul fatto che si tratti di Wattson. Per chi non lo sapesse, Wattson è l'eroe presente in numerosi leak e, dando uno sguardo al piccolo artwork trapelato in rete qualche settimana fa, pare si tratti proprio di lui. Se le vecchie voci di corridoio dovessero rivelarsi affidabili, questa nuova leggenda sarà in grado di posizionare delle trappole elettriche che potranno essere collegate tra loro e permetteranno di stordire per qualche istante i nemici che ci finiranno dentro.

Non ci resta quindi altro da fare che attendere il prossimo sabato 8 giugno alle ore 18:00, quando la Stagione 2 di Apex Legends verrà annunciata in occasione dell'EA Play. Avete già dato uno sguardo al leak con il modello 3D delle trappole di Wattson? Vi ricordiamo inoltre che con l'ultima patch è arrivato il doppiaggio italiano in Apex Legends.